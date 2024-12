Hochrangiges Mitglied der Ansar-Allah-Bewegung: Amerika öffnet die Tore der Hölle für sich selbst

Wie IRNA am frühen Montag berichtete, schrieb Abdul Rahman Al-Ahnumi in einer Nachricht im sozialen Netzwerk X (früher Twitter): „Die US-Botschaft hat ihre Söldner für den Krieg gegen das jemenitische Volk aufgestellt, mit dem Ziel, die Unterstützung für den Gazastreifen zu beenden“.

Er fügte hinzu: „Jede Eskalation der Spannungen wird die Pforten der Hölle für die amerikanische Präsenz, die Interessen, das Öl und die Söldner in der Region öffnen.“

Der Leiter der jemenitischen Radio- und Fernsehorganisation sagte: „Wir werden alles, was wir können, gegen amerikanische Interessen und Stützpunkte ins Visier nehmen, auch wenn sie sich in Afrika und am Persischen Golf befinden, und der Jemen hat seit langem die notwendigen Einrichtungen dafür vorbereitet.“

Al-Ahnumi fügte hinzu: „So wie Amerika schon einmal seine Schiffe und Boote zu Zielen für den Jemen gemacht hat, indem es in den Krieg mit dem Jemen eingetreten ist, und dafür einen hohen Preis gezahlt hat, wird es im Falle einer Eskalation der Spannungen ein Vielfaches davon zahlen.“

Nach Angaben von IRNA begannen die Vereinigten Staaten und Großbritannien am 11. Januar 2024 nach einer Resolution des UN-Sicherheitsrates mit Angriffen auf Stellungen der Ansar Allah im Jemen.

Diese Angriffe erfolgten, nachdem die jemenitische Armee in den vorangegangenen Monaten zur Unterstützung des Widerstands des palästinensischen Volkes im Gazastreifen mehrere zionistische Schiffe bzw. Schiffe auf dem Weg in die besetzten Gebiete im Roten Meer und in der Straße von Bab el-Mandeb angegriffen hatte.

Die jemenitischen Streitkräfte haben zugesagt, die Angriffe auf Schiffe dieses Regimes oder auf Schiffe, die für besetzte Gebiete bestimmt sind, sowie auf Ziele in besetzten Gebieten fortzusetzen, bis das zionistische Regime seine Angriffe auf den Gazastreifen und den Libanon einstellt.