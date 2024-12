Generalmajor Tangsiri: IRGC hat mit dem Bau von Lenkwaffenwerfern begonnen

Am Sonntag sagte Generalmajor Alireza Tangsiri, einer der Gründer von „Forschung in IRGC“ in Buschehr, beim zweiten Festival von Märtyrer Haj Abdollah Roudaki: Der Bau und die Produktion von 67-Meter-Aluminiumschwimmern mit weicher Legierung ist.“ ein weiterer Erfolg dieser Truppe.

Er wies darauf hin, dass nur begrenzte Länder in der Lage seien, dieses Produkt herzustellen, und erklärte: Neben der Gründung wissensbasierter Unternehmen sind wir mit 103 wissensbasierten Institutionen und 32 Universitäten verbunden.

'Wir sind uns der Bedrohung durch unsere Feinde bewusst und bereiten uns auf den Umgang mit ihnen vor. Daher ist es notwendig, Tag und Nacht Zeit für Forschung zu verwenden.', fuhr er fort.

'Da die IRGC-Marine eine ausrüstungsorientierte Truppe ist und auf der Grundlage von Ausrüstung und technischem Fachwissen operiert, muss sie seiner Meinung nach auf Forschung und Wissenschaft basieren.', so er.