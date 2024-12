Qalibaf: Die Pflicht der islamischen Welt ist es, die Einheit gegen das zionistische Regime zu wahren

Khalifa bin Saeed bin Khalifa Al-Busaidi, der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs des Sultanats Oman, der Teheran an der Spitze einer hochrangigen Delegation besuchte, traf sich am Sonntag mit dem Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung (Parlament), Mohammad Baqer Qalibaf.

Bei diesem Treffen betrachtete Qalibaf die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern als eine große Chance, die Beziehungen auf verschiedenen Ebenen, insbesondere zwischen den Parlamenten, auszubauen.

'Parlamentspräsidenten und parlamentarische Freundschaftsgruppen zwischen Iran und Oman pflegen gute Beziehungen zueinander, und wir hoffen, dass die Beziehungen im Justizbereich noch weiter zunehmen. Daher kann diese Reise in die Gerichtsbarkeit die Entwicklung von Beziehungen erleichtern.', fügte er hinzu.

Er betrachtete die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza auch als eine der wichtigen Sorgen der islamischen Welt und derjenigen, die sich um Menschenrechte sorgen, und sagte: Das zionistische Regime hat im vergangenen Jahr umfangreiche Verbrechen in Gaza, im Libanon und in Syrien begangen.

Ihm zufolge muss die erneute Aggression der Zionisten gestoppt werden, da die Entwicklung der Unsicherheit in der Region und die Öffnung des Landes zu den Zielen gehören, die das zionistische Regime in diesem Bereich verfolgt.