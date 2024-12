Englische Medien berichten über die Fortsetzung der Nahrungsmittelkrise in Gaza

Trotz der amerikanischen Warnungen an Israel ist die Lage in Gaza kritisch und die Zivilbevölkerung in dieser Gegend ist mit gravierender Nahrungsmittelknappheit konfrontiert.

Berichten zufolge zerstörte das zionistische Regime die Hilfsgüter durch Angriffe auf Lebensmittellager und verschärfte die Lebensmittelkrise in Gaza. Die Financial Times fügte hinzu, dass im zentralen und südlichen Gazastreifen, wo heute die meisten Zivilisten leben, großer Hunger und Hungersnot herrschen.

Diese englische Zeitung stellte in ihrem Bericht fest, dass aufgrund der starken Mehlknappheit in Gaza der Preis für jede Mehlsorte 162 Dollar erreicht habe.