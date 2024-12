Die Demonstrationen gegen Netanjahu führten zu Gewalt und Zusammenstößen

Teheran (IRNA) - Die israelische Polizei griff die Demonstration israelischer Siedler in Jerusalem an, die zur Unterstützung der Unterzeichnung des Abkommens über den Austausch von Gefangenen mit dem Widerstand in Gaza stattfand.

Die Polizei des israelischen Regimes gab die Festnahme von vier Demonstranten bekannt und behauptete, diese Menschen hätten die öffentliche Ordnung gestört. Auch die israelische Zeitung Maariv schrieb dazu, dass die Demonstrationen ihre Ziele nicht erfülle, sondern lediglich Rebellion auslöste. Tausende Israelis gingen erneut auf die Straße, um den Gefangenenaustausch mit der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) zu unterstützen, und riefen Parolen gegen Netanyahu. Die Tötung israelischer Gefangener bei der Bombardierung der Armee dieses Regimes in Gaza und Netanyahus Versäumnis, einen Vertrag über den Austausch von Gefangenen mit der Hamas-Widerstandsbewegung zu unterzeichnen, haben eine Welle der Wut und des Hasses ausgelöst. Netanyahus Opposition gegen den Waffenstillstand im Gazastreifen hat die Möglichkeit einer Einigung über die Freilassung zionistischer Gefangener im Gegenzug für die Freilassung palästinensischer Gefangener aus den Gefängnissen dieses Regimes dementiert.