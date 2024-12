Neue Angriffe des zionistischen Regimes auf drei Gebiete in Syrien

Die Kämpfer des zionistischen Regimes bombardierten am Samstagmorgen einen Militärstützpunkt in der Region Masyaf westlich von Hama im Westen Syriens.

Die Kämpfer des zionistischen Regimes griffen auch die Vororte von Damaskus, der Hauptstadt Syriens, an.

Die sogenannte Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete außerdem, dass die israelische Armee das syrische Hauptquartier in Damaskus mit mächtigen Sprengraketen angegriffen habe.

Diesem Bericht zufolge bombardierte die israelische Armee in einer Reihe neuer Angriffe die Höhen des Berges Qassion und den Flughafen Khalkhleh am Stadtrand von Sweida in Südsyrien.