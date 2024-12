Die Zahl der Märtyrer in Gaza erreicht 44.875 Menschen

In den letzten 24 Stunden hat das zionistische Regime drei weitere Massaker an palästinensischen Zivilisten in dieser Gegend verübt. Das Ministerium fügte hinzu, dass bei diesen Verbrechen 40 Palästinenser den Märtyrertod erlitten und 98 weitere verletzt wurden.

Auf diese Weise ist die Zahl der Märtyrer des Krieges des israelischen Regimes gegen die Bewohner des Gazastreifens seit dem 7. Oktober letzten Jahres auf 44.875 Menschen und die Zahl der Verletzten auf 106.454 Menschen gestiegen.