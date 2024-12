Die Außenminister Irans und der Vereinigten Arabischen Emirate führen ein Telefongespräch

Teheran (IRNA) - Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, und Abdullah bin Zayed Al Nahyan, der stellvertretende Premierminister und Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, diskutierten am Donnerstag in einem Telefonat über die Entwicklungen in der Region mit Schwerpunkt auf Syrien .

In diesem Gespräch achteten die Parteien zwar auf die neue Situation in Syrien, betonten jedoch die Notwendigkeit, die Unabhängigkeit und territoriale Integrität Syriens zu schützen und die Sicherheit und Stabilität dieses Landes aufrechtzuerhalten. Die beiden Minister hielten es außerdem für notwendig, die Boden- und Luftangriffe des zionistischen Regimes auf Syrien zu stoppen. In diesem Gespräch wurde die Bedeutung des Schutzes des Friedens und der Stabilität in der Region sowie der Vermeidung provokativer Aktionen und der Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region in der aktuellen sensiblen Situation besprochen und ausgetauscht.