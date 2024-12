Teheran (IRNA) - Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Mittwochabend (New York) eine Resolution verabschiedet, wobei eine entscheidende Mehrheit der Stimmen in Gaza einen dringenden Waffenstillstand forderte.

Die UN-Generalversammlung verabschiedete eine Resolution, die einen sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza sowie die sofortige und bedingungslose Freilassung aller „Geiseln“ fordert. Diese Resolution erhielt 158 ​​Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen. Amerika und Israel gehörten zu den Gegnern der Annahme dieser Resolution in der UN-Generalversammlung.