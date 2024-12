Teheran (IRNA) - Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten gab in einer Erklärung bekannt, dass in den vergangenen zwei Wochen in Syrien Hunderte Zivilisten verletzt und mindestens 75 Menschen getötet wurden.

Allein im Nordwesten Syriens wurden zwischen dem 26. November und dem 8. Dezember mindestens 75 Zivilisten, darunter 28 Kinder und 11 Frauen, bei Zusammenstößen getötet, wie von den örtlichen Gesundheitsbehörden überprüfte Daten zeigen. Mindestens 282 weitere Menschen wurden verletzt, darunter 106 Kinder und 56 Frauen. Dieses UN-Gremium berichtete auch, dass die Sicherheitslage in Syrien instabil sei.