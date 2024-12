Antizionistische Operation in Ost-Tel Aviv

Bei dieser antizionistischen Aktion überfuhr ein junger Palästinenser einen 21-jährigen Zionisten mit einem Auto, der sofort in das Krankenhaus in Tel Aviv gebracht wurde.

Die zionistische Polizei gab bekannt, dass sie in diesem Zusammenhang eine Person festgenommen habe.

Die Palästinensische Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) betonte in einer diesbezüglichen Erklärung, dass die Operation in Tel Aviv ein Zeichen dafür sei, dass der Widerstand fortbesteht und in der Lage sei, den Feind tief in den besetzten palästinensischen Gebieten zu treffen.