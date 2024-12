Baqaei: Instrumentale Nutzung des Menschenrechtsdiskurses gefährdet seine Struktur

Esmail Baqaei, der Sprecher des Außenministeriums, schrieb am Dienstagabend auf seiner persönlichen Seite im sozialen Netzwerk X: Am Internationalen Tag der Menschenrechte ist die Menschheit stolz auf ihre wertvollen Errungenschaften bei der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948.

'Die instrumentale Nutzung des Menschenrechtsdiskurses für politische Ambitionen, zusammen mit Doppelstandards und selektiven Ansätzen, gefährdet die Glaubwürdigkeit der Menschenrechtsstruktur ernsthaft.', fuhr er fort.