Mohsen Rezaei: Wir sind in der Lage, alle militärischen Ausrüstungsgüter zu produzieren

Mohsen Rezaei sagte am Dienstag bei der Eröffnungszeremonie der 12. Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung des Iran in Kish, dass die israelischen Streitkräfte die Ereignisse in Syrien ausgenutzt hätten.

Er sagte: In den letzten 24 Stunden wurden 250 Infrastrukturpunkte in Syrien von Israel, den Vereinigten Staaten und terroristischen Gruppen angegriffen, und alle syrischen militärischen Forschungszentren werden vollständig zerstört.

Der Sekretär des Wirtschaftlichen Koordinierungsrates der Oberhäupter der drei Gewalten wertete die aktuellen Fortschritte des Landes auf militärischem Gebiet als Zeichen des Selbstbewusstseins in diesem Bereich und sagte: Heute sind wir stolz darauf, Produkte in allen militärischen Bereichen herzustellen.

' Wir standen den Feinden mit leeren Händen und zuversichtlich entgegen und haben den Punkt erreicht, an dem wir in der Lage sind, alle militärische Ausrüstung zu produzieren.', so er.