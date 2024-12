Netanjahu erscheint wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht

Wie IRNA am Dienstag unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Sama berichtete, meldeten Nachrichtenquellen, dass Netanjahus Gerichtssitzung zur Prüfung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe begonnen habe, und verwiesen auf seine Anwesenheit vor dem Gericht in Tel Aviv.

Netanjahus Anwesenheit vor Gericht aufgrund von Korruptionsvorwürfen

Diesem Bericht zufolge ist Netanjahu der erste Premierminister des zionistischen Regimes, der wegen Korruption angeklagt wird, während er noch das Amt des Premierministers bekleidet.

Nachrichtenquellen berichteten auch, dass sich eine Gruppe von Familien zionistischer Gefangener in Gaza vor dem Gericht versammelte, in dem Netanjahus Korruptionsprozess in Tel Aviv verhandelt wird, und gegen den Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes protestierte.

Itamar Ben-Gvir, der Hardliner unter den Ministern für innere Sicherheit des zionistischen Regimes, ist ebenfalls vor Gericht erschienen, um Netanjahu zu verteidigen.

Zuvor hatten Medien des zionistischen Regimes berichtet, dass das Gericht in Tel Aviv den Antrag israelischer Minister abgelehnt habe, die Verhandlung von Benjamin Netanjahu wegen der Entwicklungen in Syrien zu verschieben.

Netanjahu hatte zuvor um eine zweiwöchige Verschiebung seines Prozesses gebeten und dies damit begründet, dass er sich mit der Frage des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs befasse.

Der Ministerpräsident des zionistischen Regimes erschien heute, am 10. Dezember (20. Azar), vor dem Zentralgericht in Tel Aviv, um sich wegen Bestechung und Untreue im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen zu verantworten.

Netanjahu ist seit Januar 2020 wegen Korruption, Bestechung und Untreue angeklagt, und die ersten Sitzungen seines Prozesses fanden im Mai 2020 statt.