Das zionistische Regime bombardiert über 250 militärische Ziele in Syrien

Wie IRNA am Dienstag unter Berufung auf die Nachrichtenseite Arabic 21 berichtete, gehen die Angriffe des zionistischen Regimes auf Syrien im Schatten neuer interner Veränderungen im Lande weiter.

Eine zionistische Sicherheitsquelle gab dies bekannt: Tel Aviv hat seit dem Sturz des von Bashar al-Assad mehr als 250 Ziele auf syrischem Gebiet angegriffen, darunter Militärbasen, Kampfjets und Raketensysteme.

Diese ungenannte Quelle sagte dem Radio des zionistischen Regimes: „Wir haben seit dem Sturz des Syriens in einem der größten Angriffe in der Geschichte der israelischen Luftwaffe mehr als 250 Ziele in Syrien bombardiert. Diese Angriffe betrafen die syrische Armee, Dutzende von Kampfjets, Dutzende von Boden-Luft-Raketensystemen sowie Zentren für die Produktion und Lagerung von Waffen und Boden-Boden-Raketen.“

Auf der anderen Seite berichtete das zionistische Medium „Yedioth Ahronoth“: „Zum ersten Mal in fünf Jahrzehnten hat Israel alle syrischen Luftwaffenstützpunkte angegriffen. Für Israel hat sich eine historische Gelegenheit ergeben, die sich nicht wiederholen wird, um der letzten verbliebenen Waffe in Syrien einen tödlichen Schlag zu versetzen.“

Die zionistischen Medien schrieben: „Seit dem Sturz des Assad am Samstag haben Hunderte von Kampfflugzeugen und Drohnen der israelischen Luftwaffe ununterbrochen an einer umfassenden Angriffswelle in ganz Syrien teilgenommen.“

Arabic 21 fuhr fort: „Bislang wurden nach Schätzungen westlicher Geheimdienstquellen etwa 300 Angriffe auf verschiedene militärische Ziele, insbesondere auf die syrische Luftwaffe, durchgeführt. Das letzte Mal, dass Israel die Luftwaffe eines feindlichen Landes vollständig zerstörte, war Ägypten während des Sechstagekriegs im Jahr 1967. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die syrische Luftwaffe in den nächsten Tagen effektiv vernichtet wird“.

Zuvor hatte Kanal 12 des Fernsehens des zionistischen Regimes über den Plan berichtet, alle Ausrüstungen und Einrichtungen der syrischen Armee zu zerstören, und erklärt „Die Luftwaffe ist in ganz Syrien unterwegs, um die verbliebene Ausrüstung der Armee des Landes zu zerstören. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um alle Fähigkeiten und Ausrüstungen der syrischen Armee zu zerstören, damit sie nicht in die Hände anderer fällt, ganz gleich, wer in Zukunft die Macht hat.“

Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes bombardierten in der Nacht zum Montag auch die Infrastruktur der syrischen Luftwaffe in Latakia.