Iravani: UN und Sicherheitsrat sollten Angriff auf iranische diplomatische Einrichtungen in Syrien ausdrücklich verurteilen

Laut IRNA fügte Amir Saeed Iravani, Irans Botschafter und Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, in seinem Schreiben an den Sicherheitsrat und den UN-Generalsekretär am Montag (Ortszeit) hinzu: „Diese Aktionen sind eine klare Verletzung des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen (1961) und des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen (1963), die die Immunität diplomatischer Einrichtungen und die Sicherheit ihres Personals garantieren.

Iravani fügte hinzu: „Die Islamische Republik Iran betont, dass die Immunität der diplomatischen und konsularischen Einrichtungen und ihrer Vertreter im Einklang mit dem Völkerrecht stets zu respektieren ist. Keine Einzelperson, Gruppe oder Regierung hat das Recht, derartige Verstöße zu begehen oder zu erleichtern. Die Islamische Republik Iran fordert den UN-Generalsekretär und den Sicherheitsrat auf, diese eklatanten Verstöße ausdrücklich zu verurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des diplomatischen Personals und der diplomatischen Einrichtungen zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich solche Angriffe wiederholen.“

Der vollständige Wortlaut des Schreibens von Amir Saeed Iravani, Botschafter und Ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, an den Sicherheitsrat und den Generalsekretär der Vereinten Nationen nach dem Angriff bewaffneter Gruppen auf die diplomatischen und konsularischen Einrichtungen unseres Landes in Syrien, das am 9. Dezember 2024 an António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, und Linda Thomas-Greenfield, Präsidentin des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, gerichtet wurde, lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

Auf Anweisung meiner Regierung übermitteln wir mit diesem Schreiben die tiefe Besorgnis und scharfe Verurteilung der Islamischen Republik Iran über die Angriffe auf die diplomatischen und konsularischen Einrichtungen meines Landes in Syrien.

Am 8. Dezember 2024, zeitgleich mit der Intensivierung der Aktivitäten bewaffneter Gruppen in Damaskus, drangen Militante gewaltsam in die iranische Botschaft ein und griffen sie an. Diese Angriffe führten zu schweren Schäden, Zerstörungen, Diebstahl von Dokumenten und Archiven sowie zur Zerstörung von Fenstern, Türen und Möbeln. Erste Bilder, die in den sozialen Medien geteilt wurden, deuten auch darauf hin, dass die Botschaft möglicherweise beschossen wurde. In ähnlicher Weise beschossen bewaffnete Gruppen am 29. November 2024 das iranische Konsulat in Aleppo mit Kurzstreckengeschossen, wodurch die Mitarbeiter des Konsulats gefährdet wurden. Nach der Evakuierung des Konsulats aufgrund von Angriffen, die das Leben der Mitarbeiter gefährdeten, wurden die Räumlichkeiten von den Angreifern besetzt und verwüstet.

Diese Handlungen stellen eine klare Verletzung des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen (1961) und des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen (1963) dar, die die Immunität der diplomatischen Einrichtungen und die Sicherheit ihres Personals garantieren. Die Islamische Republik Iran betont, dass die Immunität der diplomatischen und konsularischen Einrichtungen und ihrer Vertreter im Einklang mit dem Völkerrecht stets zu respektieren ist. Keine Einzelperson, Gruppe oder Regierung hat das Recht, derartige Verstöße zu begehen oder zu erleichtern. Die Islamische Republik Iran fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat auf, diese eklatanten Verstöße ausdrücklich zu verurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des diplomatischen Personals und der diplomatischen Einrichtungen zu gewährleisten und die Wiederholung solcher Angriffe zu verhindern.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn dieses Schreiben registriert und als Dokument des Sicherheitsrates verbreitet werden könnte.

Ich versichere Sie meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Nach Angaben von IRNA haben bewaffnete Oppositionsgruppen in Syrien mit Unterstützung einiger Länder und dem Zustrom neuer ausländischer Kräfte in den frühen Morgenstunden des 27. November 2024 (7. Azar 1403 im iranischen Kalender) einen groß angelegten Angriff auf Stellungen der syrischen Armee im Nordwesten, Westen und Südwesten von Aleppo gestartet.

Am 8. Dezember 2024 (18. Azar 1403) verkündete das syrische Armeekommando den Sturz der Regierung von Bashar al-Assad, dem Präsidenten von Syrien. Diese Erklärung wurde nach der Einnahme von Damaskus durch bewaffnete Gruppen und der Nachricht von Assads Abreise aus Syrien veröffentlicht und löste zahlreiche Reaktionen aus.

Auch die Nachrichtenagentur TASS zitiert einen russischen Kreml-Beamten und meldet: „Baschar al-Assad ist zusammen mit seiner Familie in Moskau eingetroffen, und Russland hat ihnen Asyl gewährt.“