Generalmajor Mussawi: Die Streitkräfte sind auf jede Bedrohung vorbereitet

Am Montag sagte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Generalmajor Seyyed Abdolrahim Mussawi, am Rande der Zeremonie zum Gedenken an die Forschungswoche in Davos über die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte: Die Streitkräfte haben wie immer die Pflicht, sich immer auf jede Bedrohung vorzubereiten, die sie wahrnehmen, und diese Bereitschaft ist dauerhaft.

Er erklärte, dass die Menschen von der Bereitschaft der Streitkräfte entlastet werden sollten und stellte klar: Unser Land verlässt sich nicht nur auf die Streitkräfte und ist ein einzigartiges Land auf der Welt.

Ihm zufolge wird die ganze Nation gemeinsam die Ideale des Landes verteidigen und ihre Pflichten erfüllen.