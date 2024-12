Araghchi: Fortsetzung des Treffens des Astana-Prozesses hängt von der Entscheidung des Iran, Russlands und der Türkei ab

Seyyed Abbas Araghchi sagte über sein Treffen mit Parlamentariern am Montag: Bei diesem Treffen habe ich einen Bericht über die Reihe der diplomatischen Aktivitäten der letzten Tage vorgelegt, insbesondere über das Treffen in Doha am Samstag, sowie über die Konsultationen und Ergebnisse, die daraus erzielt wurden.

'Bei diesem Treffen stellten die Vertreter Fragen zum Verlauf der Entwicklungen und zur Geschwindigkeit der Entwicklungen in Syrien, die wir beantworteten und einige Punkte ansprachen; Alles in allem war es eine gute Diskussionsrunde.', fügte er hinzu.

Auf die Frage, ob die Oppositionsgruppen von Baschar al-Assad anerkannt wurden und in der neuen Runde des Treffens des Astana-Prozesses anwesend sein werden, sagte er: Im Grunde war die syrische Regierung nie beim Treffen des Astana-Prozesses anwesend, und der Astana-Prozess fand zwischen dem Iran, der Türkei und Russland statt.

'Ob dieser Prozess in Zukunft fortgesetzt wird oder nicht, hängt von den Entwicklungen und Entscheidungen der drei Länder ab. Andere arabische Länder waren nie Gegenstand von Astana.', so er.