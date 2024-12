Generalmajor Mousavi: Die Streitkräfte sind auf jede Bedrohung vorbereitet

Wie der Verteidigungskorrespondent der IRNA berichtet, sagte der Oberbefehlshaber der Armee, Generalmajor Seyyed Abdolrahim Mousavi, am Montag am Rande einer Zeremonie anlässlich der Forschungswoche an der Kommando- und Stabsuniversität der Armee (DAFOOS) über die Bereitschaft der Streitkräfte: „Wie immer haben die Streitkräfte die Pflicht, sich ständig auf jede erdenkliche Bedrohung vorzubereiten, und diese Bereitschaft wird fortgesetzt.“

Er betonte, dass die Öffentlichkeit von der Bereitschaft der Streitkräfte überzeugt sein sollte: „Unser Land verlässt sich nicht allein auf seine Streitkräfte; es ist eine einzigartige Nation in der Welt, in der die gesamte Bevölkerung die Ideale des Landes gemeinsam verteidigt, und wir erfüllen unsere Pflichten.“

