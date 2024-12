Araghchi: Fortsetzung des Astana-Prozesses hängt von Entscheidung des Irans, Russlands und der Türkei ab

Laut IRNA sagte Seyyed Abbas Araghchi am Montag, den 10. Dezember, in Bezug auf die Klausurtagung mit den Parlamentsmitgliedern über die Entwicklungen in Syrien: In dieser Sitzung habe ich einen Bericht über die diplomatischen Aktivitäten der letzten Tage vorgelegt, insbesondere über das Treffen vom Samstag in Doha und die dabei erzielten Konsultationen und Ergebnisse.

Er fügte hinzu: In dieser Sitzung haben die Vertreter Fragen zum Verlauf und zum Tempo der Entwicklungen in Syrien gestellt, die wir beantwortet haben, und es wurden Punkte angesprochen; insgesamt fand ein guter Meinungsaustausch statt.

Auf die Frage, ob die Oppositionsgruppen von Bashar al-Assad in der neuen Runde des Astana-Prozesses anerkannt und vertreten sein werden, antwortete der Außenminister: „Im Grunde genommen hat die syrische Regierung die Möglichkeit, sich an den Treffen zu beteiligen: Im Wesentlichen war die syrische Regierung nie bei den Treffen des Astana-Prozesses anwesend, und der Astana-Prozess fand zwischen dem Iran, der Türkei und Russland statt; ob dieser Prozess in Zukunft fortgesetzt wird, hängt von den Entwicklungen und der Entscheidung der drei Länder ab. Auch andere arabische Länder waren nie Gegenstand des Astana-Prozesses.

Nach Angaben von IRNA fand heute in Anwesenheit von Außenminister Seyyed Abbas Araghchi eine geschlossene Sitzung der Islamischen Konsultativversammlung zu den Entwicklungen in Syrien statt.

Die bewaffnete Opposition in Syrien hat am frühen Morgen des 27. November 2024 mit Unterstützung einiger Länder und dem Eintreffen neuer ausländischer Kräfte einen umfassenden Angriff auf Stellungen der syrischen Armee im Nordwesten, Westen und Südwesten von Aleppo gestartet.

Am frühen Sonntagmorgen, dem 8. Dezember, verkündete das syrische Armeekommando schließlich in einer Erklärung den Sturz der Regierung von „Bashar al-Assad“, dem Präsidenten von Syrien.

Das Außenministerium unseres Landes gab gestern eine Erklärung zu den jüngsten Entwicklungen in Syrien ab, in der es hieß: Iran wird keine Mühen scheuen, um zur Herstellung von Sicherheit und Stabilität in Syrien beizutragen und wird zu diesem Zweck seine Konsultationen mit allen einflussreichen Parteien, insbesondere in der Region, fortsetzen.

