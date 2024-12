Pezeshkian: Das syrische Volk muss über die Zukunft seines Landes und seines politischen Systems entscheiden

Wie IRNA unter Berufung auf das Informationsportal der Regierung berichtet, nahm Masoud Pezeshkian in seiner Rede während der Kabinettssitzung am Sonntagnachmittag Bezug auf die Entwicklungen in Syrien und betonte die Notwendigkeit, die Einheit, Souveränität und territoriale Integrität des Landes zu wahren. Er betonte, dass es das syrische Volk sei, das über die Zukunft seines Landes und seines politischen und staatlichen Systems entscheiden müsse.

Der Präsident betonte erneut die Bedeutung des Dialogs zwischen den verschiedenen Teilen der syrischen Gesellschaft, um einen Konsens zu erreichen, und äußerte die Hoffnung, dass der militärische Konflikt und die Gewalt so bald wie möglich beendet werden. Er fügte hinzu, dass das syrische Volk in der Lage sein sollte, sein Schicksal in einem friedlichen Umfeld zu bestimmen, frei von Gewalt, Bedenken oder zerstörerischer ausländischer Intervention, so wie es dem großen syrischen Volk angemessen ist.

Pezeshkian betonte auch, wie wichtig es ist, die Sicherheit aller syrischen Bürger und Einwohner zu gewährleisten und heilige Stätten sowie diplomatische und konsularische Einrichtungen im Einklang mit dem Völkerrecht zu schützen. Er betonte, dass der Iran seine diplomatischen Konsultationen mit den relevanten Parteien und den Vereinten Nationen fortsetzen werde, um zur Stabilisierung der Lage und zur Aufrechterhaltung der regionalen Sicherheit und Stabilität beizutragen.

Der Präsident verurteilte das Vorgehen des Terrorregimes bei der Verletzung des syrischen Territoriums aufs Schärfste und rief alle internen Gruppierungen in Syrien sowie die Länder der Region zur Wachsamkeit gegenüber der Ausnutzung durch das zionistische Regime auf, um seine expansionistischen und illegalen Ambitionen gegenüber den Nationen der Region voranzutreiben.

In der heutigen Sitzung wurde auf Vorschlag des Ministers für Straßen und Stadtentwicklung und mit Zustimmung der Kabinettsmitglieder Hossein Pourfarzaneh zum Leiter der Zivilluftfahrtorganisation ernannt.