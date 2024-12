Akbari: Nach dem Fall von Homs hat die syrische Armee nirgendwo Widerstand geleistet

Hossein Akbari, der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Syrien, sagte in einem Fernsehinterview am Sonntag: Gestern Abend hat sich das Kabinett der syrischen Regierung getroffen und beschlossen, dass es in der Hauptstadt keinen Widerstand geben wird, sondern dass die gesamte Regierung, die Regierung und verschiedene Sektoren offiziell übergeben werden, und das hat der Premierminister dem Volk und in der Tat den Streitkräften mitgeteilt.

Er erklärte, dass die Bewegung, die nach dem Fall von Aleppo begann, vorhersehbar war, und sagte: "Es war am Nachmittag, als die bewaffneten Kräfte, die aus dem Norden kamen, einmarschierten. Meine Kollegen waren bis 23 Uhr in Damaskus und haben die Botschaft verlassen, und einige von ihnen haben am Morgen die syrische Grenze verlassen.

Der iranische Botschafter in Syrien bekräftigte: Fast keiner unserer Kollegen aus den verschiedenen Organen der Islamischen Republik war dort anwesend, und die notwendigen Maßnahmen wurden erwartet. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran wurde heute angegriffen und beschädigt, was gegen das Völkerrecht verstößt.

'Nach dem Fall von Homs leistete die syrische Armee nicht nur nirgends Widerstand, sondern das Volk leistete auch keinen Widerstand, und sie kamen zu dem Schluss, dass sie sich die Situation friedlich überlassen mussten.', fügte er hinzu.

Ihm zufolge bestand die Sünde von Baschar al-Assad darin, dass er an der Front und auf der Achse des Widerstands stand, und fuhr fort: Jetzt gibt es in Syrien nicht wirklich eine Bewegung, es gibt viele Strömungen im Herzen dieser Bewegungen, von denen einige extremistisch und extremistisch sind.

Der iranische Botschafter in Syrien erklärte: Wenn diese Menschen sich niederlassen und das Land übernehmen, können sie als Eigentümer dieses Landes natürlich eine ernsthafte Bedrohung für die umliegenden Nachbarn Syriens darstellen.

Seiner Meinung nach hat die aktuelle Situation zu einer komplexen Ausrichtung zwischen den Kräften des Nordens und des Südens geführt, die zu einem Konfliktfeld zwischen einigen islamischen und arabischen Ländern und der Türkei werden kann.