Iran: Wir werden keine Mühen scheuen, um zur Schaffung von Sicherheit und Stabilität in Syrien beizutragen

Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Syrien erinnerte das Außenministerium der Islamischen Republik Iran an die prinzipielle Position Teherans, die Einheit, nationale Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu respektieren, und betonte, dass die Selbstbestimmung und Entscheidung über die Zukunft Syriens allein in der Verantwortung des syrischen Volkes liegt, ohne destruktive Einmischung oder Zwang von außen.

In der Erklärung des iranischen Außenministeriums hieß es:

Die Erkenntnis dieser Bedeutung erfordert ein sofortiges Ende der militärischen Konflikte, die Verhinderung von Terroranschlägen und den Beginn eines nationalen Dialogs unter Beteiligung aller Spektren der syrischen Gesellschaft, um eine inklusive Regierung zu bilden, die das gesamte syrische Volk repräsentiert.

Die Islamische Republik Iran unterstützt internationale Mechanismen auf der Grundlage der UN-Resolution 2254, um den politischen Prozess in Syrien wie in der Vergangenheit fortzusetzen, und setzt ihre konstruktive Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen in dieser Hinsicht fort.

In dieser Situation, in der sich Syrien in einer kritischen Phase seiner Geschichte befindet, ist es äußerst wichtig, die Sicherheit aller syrischen Bürger und Staatsangehörigen anderer Länder zu gewährleisten sowie die Heiligkeit religiöser heiliger Stätten zu wahren und diplomatische und konsularische Orte nach den Standards des Völkerrechts zu schützen.

Die Beziehungen zwischen den beiden Nationen Iran und Syrien haben eine lange Geschichte und waren stets freundschaftlich, und es wird erwartet, dass diese Beziehungen mit dem klugen und weitsichtigen Ansatz der beiden Länder auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und der Erfüllung internationaler Verpflichtungenfortgesetzt werden.

Die Islamische Republik Iran betont die Stellung Syriens als wichtiges und einflussreiches Land im westasiatischen Raum und wird keine Mühen scheuen, um zur Schaffung von Sicherheit und Stabilität in Syrien beizutragen. Zu diesem Zweck wird sie ihre Konsultationen mit allen einflussreichen Parteien, vor allem in der Region, fortsetzen.