Araghchi: Es gibt Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in Gaza

Nach einem Treffen mit Mohammad Ismail Darwish, Vorsitzender des Hamas-Rates und Mitgliedern des politischen Büros der Hamas-Bewegung, erklärte Seyyed Abbas Araghchi den Journalisten: die Themen der Region und insbesondere Gazas, die aktuelle Situation vor Ort in Gaza und die Waffenstillstandsverhandlungen gehörten zu den Themen, die erläutert und angesprochen wurden.

'Bezüglich der Möglichkeit eines Waffenstillstands in Gaza bemerkte er: Wir haben darüber gesprochen, der Waffenstillstand in Gaza bringt seine eigenen Komplikationen mit sich. Es gibt Hoffnungen auf Fortschritte, aber es gibt auch Hindernisse.

Mohammad Ismail Darwish, der Vorsitzende des politischen Rates der Hamas und die Mitglieder des politischen Büros der Hamas-Bewegung, trafen sich an diesem Samstagabend in Doha mit Außenminister Seyyed Abbas Araghchi und berieten sich mit ihm.

Vor diesem Treffen nahm Araghchi am Dreiertreffen in Astana teil und diskutierte und tauschte sich mit den Außenministern der Türkei und Russlands über die neuesten Entwicklungen in Syrien aus.