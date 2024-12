Der Vorsitzende des politischen Rates der Hamas traf sich in Doha mit Araghchi

Mohammad Ismail Darwish, der Vorsitzende des politischen Rates der Hamas und die Mitglieder des politischen Büros der Hamas-Bewegung, trafen sich an diesem Samstagabend in Doha mit Außenminister Seyyed Abbas Araghchi und berieten sich mit ihm.

Vor diesem Treffen nahm Araghchi am Dreiertreffen in Astana teil und diskutierte und tauschte sich mit den Außenministern der Türkei und Russlands über die neuesten Entwicklungen in Syrien aus.

Nach diesem Treffen sagte Araghchi gegenüber Reportern: Es wurde beschlossen, politische Gespräche zwischen der syrischen Regierung und den legitimen Oppositionsgruppen aufzunehmen.

Ihm zufolge wurden politische Gespräche zwischen der syrischen Regierung und legitimen Oppositionsgruppen aufgenommen, und dies seien die Forderungen dieses Treffens.

'Es wurde vereinbart, dass wir uns diesbezüglich mit der syrischen Regierung beraten werden, und ich werde auch meine eigenen Konsultationen führen.', so er.