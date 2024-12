Araghchi: Gespräche zwischen der syrischen Regierung und legitimen Oppositionsgruppen werden beginnen

Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister Irans, erklärte nach dem Treffen in Astana den Journalisten: Beim heutigen Treffen in Astana wurden die aktuellen Fragen in Syrien, die sehr wichtig sind, diskutiert und konsultiert.

'Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die Konflikte sofort beendet und die territoriale Integrität und nationale Souveränität Syriens respektiert werden sollten.', fuhr er fort.

Ihm zufolge wurden politische Gespräche zwischen der syrischen Regierung und legitimen Oppositionsgruppen aufgenommen, und dies seien die Forderungen dieses Treffens.

'Es wurde vereinbart, dass wir uns diesbezüglich mit der syrischen Regierung beraten werden, und ich werde auch meine eigenen Konsultationen führen.', so er.