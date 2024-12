Araghchi: „Wir unterstützen weiterhin das Volk und die Regierung Syriens“

Der Außenminister unseres Landes, der zur Teilnahme am Doha-Gipfel in Katar ist, erklärte gegenüber Reportern: „Der Doha-Gipfel ist eine Konferenz, die jedes Jahr in der Stadt Doha stattfindet und zu der eine Reihe von Politikern, Wirtschaftswissenschaftlern, Medienleuten und verschiedenen Personen eingeladen werden.“

„Jetzt sind wir in einer Phase, in der sich alle Meinungen austauschen und beraten, und es ist noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen. Die Entwicklungen in der Region vollziehen sich sehr schnell“, betonte er.

„Es ist selbstverständlich, dass wir das Volk und die Regierung Syriens weiterhin unterstützen. Dies ist eine politische Kampagne, in der wir eine Rolle spielen müssen“, schloss er.