Araghchi: Die jüngsten Entwicklungen in Syrien werden nicht auf dieses Land beschränkt sein

„Die Entwicklungen vollziehen sich rasant, was viele Fragen aufwirft. Hinter all diesen rasanten Entwicklungen steht das Denken, das seinen Ursprung in Amerika und dem israelischen Regime hat“, fügte Seyyed Abbas Araghchi hinzu.

„Nach Gaza kamen sie in den Libanon und dann nach Syrien, und ich glaube nicht, dass es in Syrien aufhören wird und die gesamte Region bedroht ist. Vor Syrien beschränkten sich die Bedrohungen auf das zionistische Regime, doch mittlerweile hat auch die Bedrohung durch Takfiri-Terrorgruppen zugenommen“, bemerkte er.

„Aber jetzt schweigen die Länder, die behaupten, den Terrorismus zu bekämpfen, entweder oder unterstützen die Terroristen. Leider gibt es ihrer Meinung nach zwei Arten von Terrorismus: gute und schlechte. Wenn dieser Terrorismus ihren Zielen entspricht, unterstützen sie ihn, und wenn er ihren Interessen zuwiderläuft, bekämpfen sie ihn“, stellte er fest.

„Ich glaube nicht, dass die Schließung eines Grenzübergangs große Auswirkungen haben wird und die Widerstandsgruppen wissen, was zu tun ist. Auch die Sicherheit des Irak ist in Gefahr, und dieses Land muss sich mit dem Terrorismus auseinandersetzen, um seine Sicherheit aufrechtzuerhalten“, betonte Araghchi.