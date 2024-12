Die Außenminister Irans, Iraks und Syriens betonten die Wahrung der Souveränität und Unabhängigkeit Syriens

Teheran (IRNA) - Zum Abschluss ihres Dreiertreffens in Bagdad betonten die Außenminister der Islamischen Republik Iran, des Irak und Syriens in einer gemeinsamen Erklärung am Freitagabend die Wahrung der Souveränität und Unabhängigkeit Syriens.

Laut dieser gemeinsamen Erklärung betonten die Außenminister der drei Länder, dass die Bedrohung der Sicherheit Syriens eine Bedrohung für die Stabilität der gesamten Region sei. Dieser Erklärung zufolge gibt es keine andere Möglichkeit als Koordination und Zusammenarbeit sowie kontinuierliche diplomatische Konsultationen zwischen den Ländern, um die Region von den Folgen der Spannungen zu befreien. In dieser Erklärung betonten sie auch die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen aller arabischen, regionalen und internationalen Bemühungen, geeignete Lösungen für die bevorstehenden Herausforderungen zu finden, vor denen die Region und insbesondere Syrien stehen. Die Außenminister der drei Länder verurteilten außerdem die wiederholten Aggressionen des zionistischen Regimes in Syrien sowie im Gazastreifen und im Libanon.