Araghchi: Die Islamische Republik Iran hat Syrien immer unterstützt und wird es auch weiterhin tun

Die Pressekonferenz der Außenminister von Iran, Irak und Syrien fand am Freitagabend in Bagdad statt, nachdem sie an dem Dreiertreffen über die jüngsten Entwicklungen in Syrien teilgenommen hatten.

„Diese Takfiri-Terroristengruppen in Syrien verüben diese Angriffe zweifellos im Rahmen einer amerikanisch-zionistischen Verschwörung“, fügte Seyyed Abbas Araghchi hinzu.

„In der Syrien-Frage und den Bedrohungen gegen die syrische Regierung und das syrische Volk sowie deren Folgen für andere Länder und die gesamte Region besteht zwischen uns eine gemeinsame Meinung. Heute Nachmittag fand das Dreiertreffen von Iran, Irak und Syrien statt, und meine lieben Brüder gaben ausreichende Erklärungen“, bemerkte er.

„Dieses Treffen hatte drei Hauptbotschaften. Die erste Botschaft der Unterstützung für die syrische Regierung und Nation ist ihr Kampf gegen Takfiri-Terroristengruppen, die diese Angriffe zweifellos im Rahmen einer amerikanisch-zionistischen Verschwörung durchführen“, erklärte Araghchi.

„Wer die Rolle der Zionisten bei der Planung dieser Verschwörung ignoriert, liegt falsch. Der von den Vereinten Nationen als terroristisch anerkannte Takfiri-Terrorismus, Tahrir al-Sham und al-Nusra und andere haben Angriffe gegen das syrische Volk und die syrische Regierung gestartet“, schloss er.

„Die Islamische Republik Iran hat Syrien immer unterstützt und wird dies auch weiterhin tun und wird mit aller Kraft alles tun, was von der syrischen Regierung benötigt und verlangt wird“, betonte er.