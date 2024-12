Teheran (IRNA) - Der Außenminister unseres Landes kündigte die Abhaltung eines dreiseitigen Treffens zwischen Iran, Irak und Syrien an diesem Freitagnachmittag Ortszeit in Bagdad an.

Seyyed Abbas Araghchi wies bei seiner Ankunft in Bagdad darauf hin, dass die Situation in Syrien besonders sei und Konsultationen bedarf, und fügte hinzu: „Die Initiative wird während der Konsultationen gebildet.“ Heute ist er zu einem offiziellen Besuch in Bagdad zu diplomatischen Konsultationen zu regionalen Fragen eingetroffen, insbesondere zur Lage in Syrien und zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen.