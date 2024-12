Abbas Araghchi ist Bagdad angekommen

Teheran (IRNA) - Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, ist vor wenigen Minuten am internationalen Flughafen von Bagdad eingetroffen, um seine regionalen Reisen fortzusetzen, und soll heute am Treffen der irakischen und syrischen Außenminister in Bagdad teilnehmen.

Heute ist er zu einem offiziellen Besuch in Bagdad zu diplomatischen Konsultationen zu regionalen Fragen eingetroffen, insbesondere zur Lage in Syrien und zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Während dieser Reise wird Araghchi ein dreiseitiges Treffen mit dem irakischen Außenminister Fouad Hossein und Bassam Sabbagh, dem Chef des syrischen diplomatischen Systems, abhalten, um die jüngsten Entwicklungen zu besprechen. Während seines Besuchs im Irak wird der Außenminister unseres Landes auch mit hochrangigen irakischen Beamten die bilateralen Beziehungen und regionalen Entwicklungen besprechen.