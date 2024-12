In einer Erklärung bekundete die Hamas ihr Beileid zum Märtyrertod eines Gefangenen, der am Mittwoch an den Folgen schwerer Folter und krimineller Misshandlungen in den Gefängnissen des zionistischen Regimes starb.

In dieser Erklärung betonte diese Bewegung, dass das zionistische Regime, egal wie lange es dauert, den Preis für dieses Verbrechen und die Verbrechen des Völkermords am palästinensischen Volk zahlen und vor Gericht gestellt werden wird.