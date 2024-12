Araghchi betont die Unterstützung Irans für Syrien im Kampf gegen Terrorgruppen

Seyyed Abbas Araghchi und Badr Abdul Ati haben sich am Mittwochabend in einem Telefonat über die Entwicklungen in der Region beraten und Meinungen ausgetauscht, wobei der Schwerpunkt auf den Entwicklungen in Syrien lag.

Araghchi betrachtete auch die Reaktivierung terroristischer Gruppen in Syrien und deren Ausbreitung in der Region als ernsthafte Bedrohung für den Frieden, die Stabilität und die Sicherheit der Region.

Er hielt es für notwendig, die Bemühungen und diplomatischen Konsultationen zwischen den wirksamen Akteuren der Region fortzusetzen, um dieser Gefahr zu begegnen.

Der ägyptische Außenminister bezog sich auf seine Telefonate mit Außenministern mehrerer Länder in den letzten Tagen und betonte die Politik seines Landes bei der Unterstützung der Souveränität, territorialen Integrität und rechtlichen Institutionen Syriens.