Pezeshkian: „Wir verfolgen ernsthaft die Umsetzung des umfassenden Abkommens zwischen Iran und China“

Teheran (IRNA) - In Bezug auf seine konstruktiven Gespräche mit dem Präsidenten Chinas am Rande des BRICS-Gipfels in Kasan, Russland, sagte der iranische Präsident: „Von den ersten Tagen meiner Tätigkeit an habe ich nach der Umsetzung einer umfassenden Vereinbarung mit der chinesischen Seite gesucht.“

„Die Zusammenarbeit zwischen Iran und China war schon seit jeher freundschaftlich und eng und auch heute noch sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern von strategischer Bedeutung. Amerika sucht auf der internationalen Bühne nach Totalitarismus und Unilateralismus“, erklärte Masoud Pezeshkian bei einem Treffen mit „Zhang Guoqing“, dem Vizepremierminister Chinas. „Wir sind entschlossen, unsere Zusammenarbeit mit China und Russland auszubauen, um dem Unilateralismus entgegenzuwirken“, fuhr er fort. „Die Islamische Republik Iran ist ein großes und wichtiges Land in der Region und spielt eine konstruktive und wirksame Rolle auf der internationalen Bühne“, betonte Zhang Guoqing. „Iran ist ein strategischer und wichtiger Partner für China, und wir haben unsere Sicht auf die Beziehungen zu Ihnen auf der Grundlage der Ausweitung und Festigung strategischer und langfristiger Beziehungen angepasst“, schloss er.