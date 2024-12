Zionistische Quellen berichteten, dass der Chef des internen Rates des zionistischen Regimes vor der „Zunahme psychischer Erkrankungen“ in den besetzten Gebieten und der Zunahme von Selbstmordfällen nach Kriegsende gewarnt habe, um Selbstmord zu verhindern.

Er betonte, dass die Besuche in psychiatrischen Zentren in den besetzten Gebieten im vergangenen Jahr um 40 % zugenommen hätten.

Kürzlich berichtete die zionistische Zeitung Yediot Ahronoth: „Mindestens sechs Soldaten der israelischen Armee, die lange Zeit am Krieg in Gaza und im Libanon beteiligt waren, begingen in den letzten Monaten Selbstmord.“

Zionistische Quellen hatten zuvor bekannt gegeben, dass seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen 9.000 zionistische Soldaten psychologisch behandelt wurden und ein Viertel von ihnen nicht in den Krieg zurückgekehrt sei.