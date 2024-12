Teheran (IRNA) - Der Sprecher der Gaza Relief and Rescue Organization sagte in einer Erklärung, dass 60.000 Palästinenser, die in den nördlichen Gebieten des Gazastreifens leben, in Lebensgefahr seien.

Mahmoud Bassal fügte hinzu: „Die Bewohner des nördlichen Gazastreifens haben seit 60 Tagen weder gutes Essen noch hygienisches Trinkwasser erhalten.“ „Die Situation in Beit Lahia und anderen nördlichen Gebieten ist katastrophal und wir sind nicht in der Lage, den Bewohnern dieser Gebiete Gesundheitsdienste anzubieten“, bemerkte er. Die Besatzer verüben einen Völkermord an den Bewohnern des nördlichen Gazastreifens und die Häuser in dieser Gegend sind unbewohnbar.