Die Invasion der Terroristen ist eine Verschwörung, um Syrien und die Achse des Widerstands zu schwächen

Am Dienstag erörterte Generalmajor Mohammad Bagheri in separaten Telefongesprächen mit dem russischen Verteidigungsminister Andrey Belusov, dem Stabschef der irakischen Armee, General Yarullah, und dem Stabschef der syrischen Armee, General Abdul Karim, die neuesten Entwicklungen im Bereich der Angriffe von Takfiri-Terroristen auf Gebiete in Syrien.

In diesen Gesprächen betonte er, dass der Angriff der Takfiri-Terroristengruppen in Syrien der erste Schritt zu einem gefährlichen Szenario für die Region sei, und sagte: Die Gleichzeitigkeit der Invasion der Takfiri-Terroristen in Syrien mit dem Waffenstillstand im Libanon ist ein amerikanisch-hebräischer Plan, um Syrien und seine Verbündeten und die Achse des Widerstands zu schwächen.

Die Parteien einigten sich auf die entscheidende Unterstützung der rechtmäßigen Regierung Syriens und es wurde beschlossen, die notwendigen Maßnahmen zur Unterstützung der syrischen Armee zu ergreifen.

Generalmajor Bagheri und hochrangige Beamte der russischen, irakischen und syrischen Armee forderten die Nachbarländer Syriens auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Unterstützung von Takfiri-Terroristen zu verhindern.