Araghchi: Wir haben im Moment nicht die Absicht, mit USA zu verhandeln

Der iranische Außenminister Seyyed Abbas Araghchi gab in einem Interview mit Al-Arabi Al-Jadeed bekannt: Ich habe vor, nach Russland zu reisen, um die Lage in Syrien zu besprechen. Wir haben viele Vorbereitungen getroffen, um die Lage in Syrien zu beruhigen und die Möglichkeit zu schaffen, die Initiative zu ergreifen und eine dauerhafte Lösung zu schaffen.

'Wir sind stets bestrebt, die Türkei über unsere Differenzen zu konsultieren und mit ihr zu sprechen, und die Ausweitung der Aktivitäten terroristischer Gruppen in Syrien könnte Syriens Nachbarländern wie dem Irak, Jordanien und der Türkei mehr schaden als dem Iran.', fügte er hinzu.

Im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei betonte Araghchi: Die Bedingung der syrischen Regierung für den Abzug der türkischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet dieses Landes sei eine Voraussetzung für das Treffen Bashar Assad und Erdogan, das ist logisch.

Ihm zufolge wird die syrische Regierung, wenn sie den Iran bittet, Truppen in das Land zu schicken, diese Anfrage in Betracht ziehen. Der Iran befehligt weder die Widerstandsgruppen in den arabischen Ländern, noch unterhält er organisatorische Beziehungen zu ihnen, sondern unterstützt ihre Sache und hilft ihnen, wenn sie es brauchen.

In einem anderen Teil seiner Erklärung zu den Beziehungen zu Saudi-Arabien sagte Araghchi auch: Unsere Beziehungen zu Saudi-Arabien entwickeln sich auf einem guten Niveau und sind unabhängig von den Ereignissen zwischen uns und Amerika.

'Wir haben im Moment nicht die Absicht, mit Washington zu sprechen, weil es keine Grundlage für einen solchen Dialog gibt. Wir warten ab, welche Politik die neue US-Regierung einschlagen wird, und dann werden wir unsere Politik ausarbeiten.', so er.