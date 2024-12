Baqaei: Iran ist entschlossen, die Kapazitäten der ECO für regionale Solidarität zu nutzen

Der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Beqaei, schrieb an diesem Dienstagnachmittag auf seiner persönlichen Seite auf Kanal X: Heute ist Mashhad Gastgeber der 28. Sitzung des Ministerrats der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO).

'Iran ist entschlossen, die Kapazitäten dieser Organisation stärker als bisher zu nutzen, um die wirtschaftliche Solidarität zwischen den Mitgliedsländern zu verwirklichen und das Wohlergehen aller Menschen in dieser Region zu fördern.', fügte er hinzu.

Am ersten Tag dieses Treffens erarbeiteten Botschafter, stellvertretende Außenminister und Experten der ECO-Mitgliedsländer in einem Treffen, das bis zum Nachmittag dauerte, Kooperationsdokumente in verschiedenen wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereichen, die im heutigen Treffen von den Außenministern überprüft und genehmigt werden sollten.

Außerdem werden Mashhads Anträge in verschiedenen Bereichen heute in diesem Rat geprüft und am Rande dieses Rates in Form einer „Mashhad-Erklärung“ genehmigt und verlesen.

An der Abschlusssitzung des zweiten Tages dieses Treffens nahmen Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister des Iran, der Generalsekretär der ECO und die Außenminister der Türkei, Turkmenistans, Kasachstans, Pakistans, Usbekistans, Kirgisistans, Aserbaidschans und Tadschikistans teil.

Das 28. Treffen der Außenminister der Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) in Mashhad ist für den 2. und 3. Dezember mit der Anwesenheit von 20 ausländischen Delegationen geplant.