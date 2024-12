Baghaei: Jede Anstrengung zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den ECO-Mitgliedstaaten ist lobenswert

Laut IRNA sagte Esmaeil Baghaei am Dienstag am Rande der 28. Tagung des Rates der Außenminister der ECO-Mitgliedstaaten im Darvishi Hotel in Mashhad zu Reportern: „Die ECO ist eine der ältesten und erfolgreichsten Organisationen im wirtschaftlichen Bereich, was ihre regionale Bedeutung und ihre Aktivitäten unterstreicht.“

Baghaei betonte, dass die 10 ECO-Mitgliedsstaaten über ein bedeutendes Wirtschafts- und Handelspotenzial verfügen, das durch gemeinsame kulturelle, religiöse und historische Bindungen noch verstärkt wird. „Daher ist jede Anstrengung zur Stärkung der Beziehungen zwischen diesen Ländern von großer Bedeutung und verdient Aufmerksamkeit“, sagte er.

Mit Blick auf den iranischen Vorsitz im ECO-Außenministerrat im Jahr 2024 fügte Baghaei hinzu: „Der heutige Tag ist der Höhepunkt der jahrelangen Bemühungen Irans um die Organisation und Planung des Rates. Darüber hinaus wurden bei den gestrigen Expertentreffen die Pläne der Organisation für die nächsten 5 bis 10 Jahre überprüft und die Weichen für künftige Initiativen gestellt“. Er erwähnte ferner, dass die Abschlusserklärung des 28. Außenministerrates bekannt gegeben werden soll, in der die kommenden Richtlinien der ECO umrissen werden.

Baghaei betonte die Unabhängigkeit der ECO von externen politischen Entwicklungen, einschließlich derer in Syrien, und wies darauf hin, dass der Schwerpunkt der Organisation weiterhin auf der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Verbesserung des Wohlergehens der Bevölkerung in den Mitgliedsstaaten und der Stärkung der wirtschaftlichen Bedingungen liege. Er führte weiter aus: „Regionale Organisationen, die in der Lage sind, Normen zu fördern und das Potenzial der Mitgliedsstaaten zu verwirklichen, tragen zur Verbesserung der regionalen und internationalen Bedingungen bei und wirken unilateralen Tendenzen entgegen.“

Die Unabhängigkeit der ECO von globalen Entwicklungen

Auf die Frage nach den Auswirkungen der Trump-Administration auf die Entwicklung der ECO erklärte Baghaei: „Die ECO mit ihrer vier- bis fünf Jahrzehnte langen Geschichte trifft Entscheidungen, die ihre Mitgliedsstaaten betreffen, unabhängig von internationalen Streitigkeiten. Natürlich passen sich die Mitgliedsstaaten an die neuen globalen Bedingungen an.“ Zu den Ergebnissen des Besuchs des stellvertretenden Außenministers Araghchi in der Türkei merkte Baghaei an, dass der iranische Außenminister, während die stellvertretenden Außenminister an dem Treffen in Ankara teilnahmen, kritische Gespräche mit seinen Amtskollegen in Syrien und der Türkei führte. In diesen Gesprächen wurde die unerschütterliche Unterstützung Irans für Syrien im Kampf gegen den Terrorismus zum Ausdruck gebracht und auf regionale Entwicklungen hingewiesen. Baghaei betonte die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit, insbesondere zwischen den Nachbarländern Syriens, um den Terrorismus zu bekämpfen, den er als „ansteckende Krankheit“ bezeichnete, die alle Nationen befallen kann, wenn sie nicht bekämpft wird.

Mashhads strategische Rolle als Gastgeber

Zum Treffen des Rates in Mashhad sagte Baghaei: „Die Ausrichtung dieses Gipfels in Mashhad ist von großer Bedeutung. Er steht im Einklang mit den Plänen des Außenministeriums, der Welt die Fähigkeiten und das Potenzial des Iran zu präsentieren. Dies ist eines der ersten Treffen auf Ministerebene, das außerhalb der Hauptstadt stattfindet“. Er fügte hinzu: „Mashhad nimmt für uns einen besonderen und verehrten Platz ein. Seine wirtschaftlichen, kommerziellen und kulturellen Kapazitäten sind beispielhaft. Wir hoffen, dass wir solche internationalen Gelegenheiten nutzen können, um der Weltgemeinschaft die vielfältigen Stärken des Irans zu demonstrieren.“

Nach Angaben von IRNA nahmen am zweiten und letzten Tag des Gipfels der iranische Außenminister Seyyed Abbas Araghchi, der Generalsekretär der ECO, sowie die Außenminister der Türkei, Turkmenistans, Kasachstans, Pakistans, Usbekistans, Kirgisistans, Aserbaidschans und Tadschikistans teil.

Am ersten Tag bereiteten die Botschafter, stellvertretenden Außenminister und Experten der ECO-Mitgliedstaaten Entwürfe für Kooperationsdokumente in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Soziales vor, die heute von den Ministern geprüft und genehmigt werden sollen. Darüber hinaus sollten die Vorschläge von Mashhad in verschiedenen Bereichen geprüft und genehmigt werden, was in der „Erklärung von Mashhad“ gipfelte, die zum Abschluss des Gipfels verlesen werden sollte. Im Rahmen des 28. ECO-Gipfels wurden unter anderem der heilige Schrein von Imam Reza, das Grab von Ferdowsi und eine Ausstellung von Hightech- und wissensbasierten Produkten aus Khorasan Razavi besucht.

Die 1964 von Iran, Pakistan und der Türkei gegründete ECO hatte zunächst das Ziel, die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zu fördern. Die Organisation wurde 1992 um sieben neue Mitglieder - Afghanistan, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan - erweitert, so dass sie nun insgesamt zehn Länder umfasst.