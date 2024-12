Araghchi betont Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ECO-Mitgliedsstaaten

Laut IRNA-Korrespondent fügte Seyyed Abbas Araghchi am Dienstag beim 28. Treffen des Rates der Außenminister der ECO-Mitgliedsstaaten in Maschhad hinzu: "Die Islamische Republik Iran hatte im vergangenen Jahr den rotierenden Vorsitz der ECO inne und hat sich ernsthaft bemüht, die wichtigen Ziele dieser großen regionalen Organisation im Sinne der Entwicklung von Eintracht und Wohlstand für die Menschen in der Region und der ECO voranzutreiben." Er ergänzte: "Dieses Treffen bietet die Gelegenheit, mit unseren Amtskollegen aus den Mitgliedsstaaten und dem ECO-Generalsekretär die jüngsten Entwicklungen in der Organisation zu erörtern."

Der iranische Außenminister sagte: "Die Provinz Razavi-Chorasan verfügt neben ihren natürlichen Attraktionen über ein enormes wirtschaftliches, kommerzielles, touristisches, landwirtschaftliches sowie nationales und regionales Potenzial. Wir hoffen, dass die Außenminister der ECO-Mitgliedsstaaten während ihres Aufenthalts in Maschhad einen Teil dieses Potenzials erleben können." Araghchi fügte hinzu: "Die Nachbarschaft von Razavi-Chorasan zu Turkmenistan und Afghanistan sowie seine Schlüsselrolle bei der Verbindung der Binnenländer Zentralasiens mit den freien Gewässern im Süden Irans erhöhen die Bedeutung dieser Provinz."

Er fuhr fort: "Dieses Treffen bietet auch die Möglichkeit, über regionale und globale Entwicklungen zu beraten. Seit über einem Jahr sind wir in der Region und weltweit Zeugen der zügellosen und brutalen Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Menschen in Gaza und im Libanon. In den letzten Tagen, auch nach dem Waffenstillstand im Libanon, beobachten wir die Aktivitäten takfiristischer Gruppen mit Unterstützung der USA und des zionistischen Regimes, was die Wachsamkeit der Länder in der Region und eine effektive und sofortige globale Reaktion erfordert."

Der Außenminister sagte: "Heute werden wir in der Hauptsitzung der ECO-Außenminister auch Meinungen über Wege zur weiteren Stärkung der ECO-Organisation und zur Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit austauschen." Araghchi übermittelte den Gästen dieses Gipfels die Grüße des Präsidenten und dankte dem Verwalter des Imam-Reza-Schreins, dem Gouverneur von Razavi-Chorasan und anderen Provinzbehörden für die Ausrichtung dieses Treffens.

Laut IRNA nehmen an der abschließenden Sitzung des zweiten Tages dieses Gipfels der iranische Außenminister Seyyed Abbas Araghchi, der ECO-Generalsekretär sowie die Außenminister der Türkei, Turkmenistans, Kasachstans, Pakistans, Usbekistans, Kirgisistans, Aserbaidschans und Tadschikistans teil.

Gestern, am ersten Tag des Gipfels, erarbeiteten Botschafter, stellvertretende Außenminister und Experten der ECO-Mitgliedsstaaten in einer bis zum Nachmittag dauernden Sitzung Entwürfe für Kooperationsdokumente in verschiedenen wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereichen. Diese sollen in der heutigen Sitzung von den Außenministern geprüft und verabschiedet werden. Außerdem sollen heute die Anträge Maschhads in verschiedenen Bereichen in diesem Rat geprüft und genehmigt werden. Sie sollen dann als "Maschhad-Erklärung" am Rande dieses Rates verlesen werden. Zu den Nebenprogrammen des 28. Treffens der ECO-Außenminister gehörten der Besuch des heiligen Schreins von Imam Reza, die Besichtigung des Mausoleums des Dichters Abolghasem Ferdowsi sowie eine Ausstellung von Hightech- und wissensbasierten Produkten aus Razavi-Chorasan am Aufenthaltsort der Minister und ausländischen Delegationen.

Das 28. Treffen der Außenminister der ECO-Mitgliedsstaaten in Maschhad ist für den 3. und 4. Dezember geplant, mit der Teilnahme von 20 ausländischen Delegationen.

Die ECO gilt als eine regionale zwischenstaatliche Organisation, die 1964 von Iran, Pakistan und der Türkei gegründet wurde, um die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten zu fördern. Seit 1992 hat sich die Zahl der Mitglieder durch die Aufnahme von sieben neuen Ländern - Afghanistan, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan - auf 10 Länder erhöht.