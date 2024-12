Al-Mayadeen berichtet über Einigung zwischen Fatah und Hamas zur künftigen Verwaltung des Gazastreifens

Laut IRNA, die sich auf Al-Mayadeen beruft, wird gemäß dieser Vereinbarung ein Unterstützungsausschuss für den Gazastreifen die Verwaltung dieses Gebiets übernehmen, wobei die palästinensische Autonomiebehörde als Referenz dienen wird.

Dem von Al-Mayadeen erhaltenen Vereinbarungsdokument zufolge wird dieser Ausschuss dem politischen System des Westjordanlandes, des besetzten Jerusalems und Gazas folgen, und seine Bildung wird nicht zur Trennung Gazas von anderen Teilen der besetzten Gebiete führen. Der Gaza-Unterstützungsausschuss wird aus 10 bis 15 Mitgliedern bestehen, die qualifizierte und kompetente palästinensische Persönlichkeiten sind.

Laut Al-Mayadeen wird die Tätigkeit dieses Ausschusses nach einem Treffen aller palästinensischen Fraktionen und Gruppen in Kairo beginnen, um eine endgültige Einigung über seine Bildung zu erzielen. Al-Mayadeen fügte hinzu, dass die Arbeit an den Grenzübergängen des Gazastreifens mit der israelischen Seite gemäß dem Mechanismus erfolgen wird, der vor Oktober 2023 in Kraft war. Diese Entwicklungen erfolgen, nachdem am Montag ein hochrangiger Hamas-Vertreter von positiven Fortschritten in den Gesprächen zwischen der Hamas und der Fatah in Kairo über die Verwaltung des Gazastreifens berichtet hatte.

Laut IRNA erklärte ein hochrangiger Hamas-Vertreter gegenüber Al-Mayadeen: "Die Treffen zwischen der islamischen Widerstandsbewegung Hamas und der Fatah-Bewegung zur Verwaltung des Gazastreifens in Kairo haben wichtige positive Entwicklungen erlebt."

Er sagte: "Mehrere arabische Länder unterstützen die Bildung eines Ausschusses zur Verwaltung des Gazastreifens."

Der Hamas-Vertreter fuhr fort: "Die Hamas- und Fatah-Bewegungen haben vereinbart, dass dieser Ausschuss professionell und unabhängig sein wird und keine Mitglieder der beiden Bewegungen darin vertreten sein werden." Er erklärte, dass die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah die Arbeit des Ausschusses überwachen wird und fügte hinzu: "In diesem Ausschuss werden Experten für Regierungs- und Verwaltungsangelegenheiten aus Persönlichkeiten innerhalb des Gazastreifens vertreten sein." Der hochrangige Hamas-Vertreter fuhr fort: "Die Delegationen von Fatah und Hamas haben Formulierungen und Ansichten erreicht, die die Meinungsverschiedenheiten über Punkte beenden, die die offizielle Ankündigung der Bildung des Ausschusses verhinderten, und die verbleibenden Punkte werden nicht umstritten sein zwischen den beiden Parteien, da diese Punkte praktischer Natur und nicht strittig sind." Er gab auch bekannt: "Die Meinungsverschiedenheiten über die Verwaltung von Hilfsgütern und den Wiederaufbau wurden beigelegt."

Zuvor berichtete eine verantwortliche Quelle der Hamas-Bewegung von einer Einigung mit der Fatah-Bewegung über die Bildung eines technokratischen Komitees zur Verwaltung des Gazastreifens und zur Bewältigung der Kriegsfolgen.

Diese Hamas-Quelle betonte, dass das besagte Komitee seine Arbeit nach Erlass eines Dekrets durch Mahmoud Abbas, den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, aufnehmen werde. Diese fügte hinzu: Dieses Komitee wird von technokratischen Persönlichkeiten geleitet werden, und Tausende von Angestellten aus Gaza werden mit ihm zusammenarbeiten.Laut der Quelle wird das technokratische Komitee zur Verwaltung Gazas nach Kriegsende vollständig palästinensisch sein, auf palästinensischen Prinzipien und Rahmenbedingungen basieren und nicht unter der Kontrolle oder Herrschaft ausländischer Parteien stehen.

Ägypten hatte vorgeschlagen, ein Gremium zur Verwaltung des Gazastreifens unter dem Namen "Sozialkomitee zur Unterstützung der Menschen im Gazastreifen" zu bilden. Dieses soll für die Verwaltung ziviler Angelegenheiten, die Bereitstellung und Verteilung humanitärer Hilfe an die Palästinenser im Gazastreifen, die Wiedereröffnung des Rafah-Grenzübergangs zu Ägypten und den Beginn des Wiederaufbaus von Gaza verantwortlich sein.