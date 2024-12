Iran und Russland arbeiten zusammen, um Syrien im Kampf gegen Terroristen zu helfen

In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach Masoud Pezeshkian über die jüngsten Bewegungen terroristischer Gruppen in Nordsyrien.

Er sagte: Während die Errichtung eines Waffenstillstands im Libanon ein Fenster der Hoffnung auf Ruhe in der Region geschaffen hat, haben die Bewegungen terroristischer Gruppen in Nordsyrien mit Unterstützung des zionistischen Regimes die Region erneut in Alarmbereitschaft versetzt.

Pezeshkian bekräftigte, dass die Rückkehr der Terroristen nach Syrien nicht nur die Sicherheit und Stabilität des Landes bedrohen werde, sondern auch die Sicherheit der Region gefährden und die Ausbreitung von Unsicherheit und Konflikten in der Region befeuern werde.

'Wir glauben, dass die jüngsten Ereignisse Teil des gefährlichen Plans der USA und des zionistischen Regimes sind, die politische Geographie der Region zugunsten der Zionisten zu stören, was natürlich mit Einigkeit geschieht. Und die Zusammenarbeit der Länder der Region wird keine Früchte tragen und scheitern.', so er.

Wladimir Putin sagte seinerseits in dem Telefonat, dass Russland mit den Einschätzungen der Islamischen Republik Iran zu den jüngsten Ereignissen in Nordrussland voll und ganz übereinstimme und die Fortsetzung dieser Situation als Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Syriens und als Bedrohung für die Sicherheit der Region betrachte.

Laut ihm sind bei den Ereignissen in Nordsyrien nicht die Terroristen entscheidend, sondern ihre Unterstützer und Unterstützer, und in einer solchen Situation ist Russland entschlossen, mit dem Iran zusammenzuarbeiten und der offiziellen und legitimen syrischen Regierung bei der Bekämpfung terroristischer Gruppen zu helfen.