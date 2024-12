Baqaei: Wirkliche Gefahr für die Sicherheit der Region ist die militärische Präsenz außerregionaler Akteure

Der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baqaei, bezeichnete die Bestimmungen in Bezug auf den Iran in der Abschlusserklärung des 45. GCC-Gipfels in Kuwait als unkonstruktiv und inakzeptabel.

Er bekräftigte die feste und prinzipientreue Position der Islamischen Republik Iran, dass die drei iranischen Inseln Abu Musa, Big Tunb und Little Tunb ein integraler und ewiger Bestandteil des iranischen Territoriums sind, und bekräftigte, dass die Islamische Republik jeden Anspruch auf ein anderes Eigentum an diesen Inseln als Verletzung ihrer Souveränität und territorialen Integrität betrachtet.

Baqaei wies auch die Behauptungen zurück, die in Bezug auf die Verteidigungs- und Militärfragen der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Raketenkapazitäten, erhoben wurden, und betonte, dass die Raketenkapazität der Islamischen Republik Iran im Rahmen der iranischen Verteidigungsdoktrin liegt, um die nationale Sicherheit des Iran zu verteidigen und Frieden und Stabilität in der Region zu sichern.

Ihm zufolge ist die wirkliche Gefahr für die Sicherheit und Stabilität der Region die militärische Präsenz außerregionaler Akteure, ihre Militärbasen sowie das zionistische Regime als Hauptwurzel der Unsicherheit und Bedrohung islamischer Länder, die durch die Usurpation, Aggression, Besatzung und den Völkermord eines islamischen Landes gebildet wurde.