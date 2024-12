Pezeshkian betont die anhaltende Unterstützung des Iran für die syrische Regierung und das syrische Volk

In einem Telefonat mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad am Montagnachmittag sagte Masoud Pezeshkian, dass der Iran die Entwicklungen in Syrien ernsthaft und sorgfältig verfolge, und betonte die Bereitschaft des Iran, der syrischen Regierung bei der Überwindung der aktuellen Krise jede Hilfe und Zusammenarbeit zu leisten.

Er sagte: Wir hoffen, dass Syrien mit Ihrer Weisheit, Stärke und Standhaftigkeit diese Etappe mit Erfolg und Sieg durchstehen wird, so wie es eine viel schwierigere Situation durchgemacht hat.

Der iranische Präsident betrachtete die Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität Syriens als iranische Regionalstrategie und betonte die Fortsetzung der Unterstützung für die syrische Regierung und das syrische Volk.

In dem Telefonat lobte der syrische Präsident seinerseits den iranischen Präsidenten und die diplomatischen Bemühungen des iranischen Außenministers Araghchi, die ihre Solidarität mit der syrischen Regierung und dem syrischen Volk zum Ausdruck gebracht und zur Lösung der Krise im Land beigetragen haben.

Baschar al-Assad verwies auf die Hände, die hinter den Bewegungen der Terroristen in Nordsyrien stehen, und sagte: Diese Ereignisse sind eine neue Etappe in dem Krieg, der mit amerikanischen und zionistischen Plänen gegen die Unabhängigkeit und Sicherheit Syriens geführt wird.