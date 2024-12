Pezeshkian: Die Ausbreitung des Terrorismus in der Region ist im Interesse keines Landes

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian und der katarische Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani führten heute Morgen ein Telefongespräch, um über die jüngsten Entwicklungen in Gaza, Libanon und Syrien sowie über die bilateralen Beziehungen zwischen dem Iran und Katar zu sprechen.

'Wir fordern eine sichere Region mit der Wahrung der territorialen Integrität und der territorialen Integrität der islamischen Länder und einem friedlichen Leben für alle Nationen der Region. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass die Führer der Länder der Region die Initiative ergreifen, um die Sicherheit der Region zu gewährleisten, bevor sich Ausländer einmischen.', fuhr er fort.

Er würdigte außerdem Katars Bemühungen und seine zentrale Rolle als Vermittler bei regionalen Krisen, insbesondere in Bezug auf Gaza.

Der iranische Präsident wies auch auf die Rolle des zionistischen Regimes bei der Verbreitung von Unsicherheit und Terrorismus in der islamischen Welt hin und sagte: Wir glauben, dass das zionistische Regime nicht will, dass die muslimischen Nationen in Frieden und Ruhe leben, und deshalb ist es sehr notwendig und wichtig, Differenzen zu vermeiden und Konvergenz und Einheit innerhalb der islamischen Ummah zu schaffen.