Tweet des Obersten Führers des Iran zu den jüngsten Ereignissen in Syrien

In diesem Beitrag heißt es: Takfiri-Gruppen sind eine gute Nachricht für die Feinde der islamischen Welt.

'Gerade in der Situation, dass die gesamte Aufmerksamkeit der islamischen Umma auf die palästinensische Frage gerichtet ist, sind sie diejenigen, die auf die böse Realität des zionistischen Regimes aufmerksam machen.', fuhr er fort.

In den letzten Tagen haben einige politische und internationale Persönlichkeiten der Welt unter Bezugnahme auf das Massaker an fast 50.000 Muslimen in Gaza die Terroroperationen in Syrien als einen Plan der Vereinigten Staaten und Israels betrachtet, um die Widerstandsfront in Syrien einzubeziehen und die Aufmerksamkeit der Welt von den Verbrechen in Palästina abzulenken.