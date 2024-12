Baqaei: Die anhaltende Präsenz von Terroristen in Syrien ist auf die Präsenz Amerikas zurückzuführen

Esmail Baqaei, der Sprecher des Außenministeriums, erklärte an diesem Montagmorgen in seiner wöchentlichen Pressekonferenz mit Reportern zu den Entwicklungen der letzten Tage: Heute ist der Jahrestag des Referendums und der Annahme der iranischen Verfassung von 1979.

'Der Außenminister hat gestern seine Reise von Syrien aus begonnen und ist heute in Türkiye. Die Reaktivierung der Terroristen in Syrien und dringende Maßnahmen zur Beendigung ihrer Aktivitäten sind erforderlich.', fügte er hinzu.

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: Da die kalte Jahreszeit naht, ist es sehr schmerzhaft, die Hungersnot fortzusetzen und die Menschen in Gaza auszuhungern, und es ist notwendig, diese Verbrechen so schnell wie möglich zu stoppen.

Ihm zufolge stellt das, was in Syrien geschieht, keine Bedrohung für Amerika dar, und ISIS war nie eine Bedrohung für Amerika und seine Interessen. Wenn der Zweck der amerikanischen Militärpräsenz in Syrien darin besteht, ISIS zu bekämpfen, was macht diese Gruppe dann in Syrien und wie operiert Tahrir al-Sham in Syrien?

Er sagte, dass die US-Militärpräsenz in Syrien einen Verstoß gegen die spezifischen Prinzipien und Gesetze Syriens darstelle und dass die anhaltende Präsenz von Terroristen in Syrien ein Ergebnis der Präsenz der USA in diesem Land sei.

Er erklärte: Deutschland war während des Krieges einer der Hauptlieferanten der irakischen Chemiewaffen, und wir haben diesbezüglich auch ernsthafte und umfassende Maßnahmen ergriffen und gesagt, dass die Kenntnis der Wahrheit notwendig ist, um Gerechtigkeit zu erreichen, und dass dies ein Grundsatz in Menschenrechtsdiskussionen ist.

'Mindestens zweimal während einer der Sitzungen der Abrüstungskonferenz und in einem Brief, den Deutschland an das iranische Außenministerium schickte, erwähnten sie die Bedeutung von Anhörungen vor deutschen Gerichten bezüglich der Lieferung chemischer Waffen in den Irak während des Krieges gegen Iran und uns forderte außerdem, die Ergebnisse dieser Gerichte in Deutschland zu erfahren.', so er.