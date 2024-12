Baghaei: Das Überleben der Terroristen in Syrien ist auf die Präsenz der USA zurückzuführen / Ziel des Genfer Treffens war Dialog, nicht Verhandlung

Laut dem IRNA-Korrespondenten für Außenpolitik erklärte Esmail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, am Montagmorgen, dem 12. Azar (3. Dezember), in seiner wöchentlichen Pressekonferenz mit Journalisten zu den jüngsten Entwicklungen: "Heute jährt sich das Referendum und die Verabschiedung der iranischen Verfassung im Jahr 1358 (1979)."

Er sagte: "Die Teilnahme des Außenministers am Gipfeltreffen der Allianz der Zivilisationen in Portugal und zahlreiche Treffen mit Außenministern am Rande dieser Konferenz, sowie Gespräche über wichtige regionale Entwicklungen, insbesondere mit Fokus auf die Beendigung des Völkermords in Gaza und der Verbrechen im Libanon, gehörten zu den Aktivitäten der letzten Tage."

Baghaei fügte hinzu: "Der Außenminister begann gestern seine Reise in Syrien und ist heute in der Türkei. Die erneute Aktivierung von Terroristen in Syrien und dringende Maßnahmen zur Beendigung ihrer Aktivitäten sind notwendig. Das ECO-Treffen in Mashhad findet heute auf Expertenebene statt, und morgen beginnt die Hauptsitzung."

Der Sprecher des Außenministeriums betonte: "Mit dem nahenden Winter ist die anhaltende Hungersnot und das Aushungern der Menschen in Gaza sehr schmerzhaft, und es ist notwendig, diese Verbrechen so schnell wie möglich zu stoppen."

ISIS/DAESH war nie eine Bedrohung für die USA und ihre Interessen

Der Sprecher des Außenministeriums fuhr fort: "Was in Syrien geschieht, ist keine Bedrohung für die USA, und der IS war nie eine Bedrohung für die USA und ihre Interessen. Wenn das Ziel der militärischen Präsenz der USA in Syrien die Bekämpfung des IS ist, was macht diese Gruppe dann in Syrien und wie kann die Hay'at Tahrir al-Sham in Syrien aktiv sein?" Er sagte: "Die militärische Präsenz der USA in Syrien verletzt klar definierte syrische Prinzipien und Gesetze, und die anhaltende Präsenz von Terroristen in Syrien ist auf die Anwesenheit der USA in diesem Land zurückzuführen."

Baghaei fügte hinzu: "Ziel von Araghchis Reise nach Syrien war es, die Botschaft der Unterstützung Irans an die syrischen Behörden zu übermitteln und gleichzeitig über die neueste Situation dort informiert zu werden. Wir denken, dass es auf diplomatischer Ebene unsere Pflicht und die Pflicht anderer Länder ist, die Weltgemeinschaft für den Kampf gegen den Terrorismus zu mobilisieren, und dies ist das Ziel von Araghchis jüngsten Reisen nach Syrien und in die Türkei."

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: "Die Türkei ist ein wichtiger Nachbar für Syrien und hat eine Schlüsselrolle im Astana-Prozess gespielt. In den letzten Jahren hat sie eine nützliche Rolle bei der Reduzierung von Spannungen in verschiedenen Regionen Syriens gespielt."

Das Genfer Treffen war nicht auf Nuklearfragen beschränkt

Baghaei sagte: "Die Gespräche in Genf waren nicht auf Nuklearfragen beschränkt. Wir haben verschiedene Anliegen mit der europäischen Seite angesprochen. In Bezug auf die Nuklearfrage haben wir immer gesagt, dass wir bereit sind, auf der Grundlage unserer Rechte und Pflichten gemäß internationalem Recht zu interagieren."

Rechtzeitige Evakuierung des iranischen Konsulats in Aleppo

Bezüglich der Situation des iranischen Konsulats in Aleppo, Syrien, fügte er hinzu: "Glücklicherweise haben wir unser Konsulat rechtzeitig evakuiert, und keiner unserer Mitarbeiter wurde verletzt. Nach internationalem Recht ist jeder Angriff auf diplomatische Einrichtungen verboten."

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: "Die Türkei beeinflusst und wird von syrischen Angelegenheiten beeinflusst. Wir alle in der Region sind zu dem Schluss gekommen, dass jegliche Unsicherheit und Ausbreitung des Terrorismus in Syrien nicht auf Syrien beschränkt bleibt. Bei den Astana-Treffen haben wir gesehen, dass Iran, die Türkei und Russland über mehrere Jahre große Anstrengungen unternommen haben. Unsere türkischen Freunde sind genauso besorgt über die Entwicklungen in Syrien wie wir, und wir sind uns alle bewusst, dass der Terrorismus nicht an einem Ort konzentriert bleibt, sondern von Natur aus dazu neigt, sich auszubreiten und zu vermehren. Diese gemeinsame Sorge veranlasst die Nachbarländer, ihre Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus zu verdoppeln." Er fuhr fort: "Das iranische Nuklearprogramm wird aufgrund der Fatwa des Obersten Führers und der auf nationaler Sicherheit basierenden Bewertungen und Berechnungen weiterhin friedlich bleiben."

Baghaei betonte: "Die Entwicklungen in Syrien sind komplex, und es ist klar, dass der Hauptgewinner der Unsicherheit in Syrien und der Region das zionistische Regime ist. Es war kein Zufall, dass unmittelbar nach dem Waffenstillstand im Libanon terroristische Gruppen aktiv wurden. Die Geschichte der terroristischen Gruppen und ihre Verbindungen zum zionistischen Regime führen uns zu dem Schluss, dass dies kein Zufall war."

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: "Alle islamischen und regionalen Länder müssen berücksichtigen, dass die jüngsten Ereignisse das Werk des gemeinsamen Feindes von Sicherheit und Stabilität, nämlich des zionistischen Regimes, sind." Er sagte: "Die Astana-Verpflichtungen können wie andere internationale Verpflichtungen verletzt werden, aber das bedeutet nicht, dass sie aufgehoben oder geschwächt werden. Wir müssen diesen Prozess nutzen, um die entstandenen Verletzungen zu beheben. Wir hoffen, dass wir mit den laufenden Maßnahmen, einschließlich der jüngsten Reise von Herrn Araghchi in die Türkei und dem Telefongespräch mit russischen Beamten, den Astana-Mechanismus erneut nutzen können."

Ziel des Genfer Treffens war Dialog, nicht Verhandlung

Baghaei fügte hinzu: "Wir nutzen die Kritik und Meinungen der Medien in der Außenpolitik. Es wurde ausdrücklich erklärt, dass das Ziel des Genfer Treffens nicht Verhandlungen, sondern Dialog war. Wir haben diplomatische Beziehungen zu allen drei europäischen Ländern, die an dem Treffen teilnahmen, und der Dialog mit ihnen ist eine natürliche Angelegenheit. Angesichts der regionalen Entwicklungen nutzten wir diese Gelegenheit, um unsere Ansichten und Bedenken den Europäern mitzuteilen, und es ist natürlich, dass wir auch ihre Meinungen hören sollten."

Er betonte: "Bezüglich des Urteils des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verhaftung der Führer des zionistischen Regimes haben wir sofort erklärt, dass wir jeden Prozess begrüßen, der sie zur Rechenschaft zieht. Die Forderung nach einem Ende der Straflosigkeit der Führer des zionistischen Regimes ist eine allgemeine Forderung. Allerdings stellt sich die Frage, warum dies erst nach 13 Monaten geschehen ist und warum es teilweise Behinderungen bei der Umsetzung dieses Urteils gibt."

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: "Wir sind kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs, aber wir denken, dass sowohl die Mitgliedsländer des Gerichtshofs, die eine rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung seiner Urteile haben, als auch andere Länder aufgrund des allgemeinen Völkerrechts und der Notwendigkeit, die Menschenrechte zu achten, verpflichtet sind, diese Angelegenheit umzusetzen."

Baghaei sagte: "Die parlamentarische Diplomatie und die Nutzung der Kapazitäten der Parlamente anderer Länder zur Erleichterung der Diplomatie zwischen den Ländern ist eine bewährte Praxis. Das Parlament und die Abgeordneten haben seit langem sehr aktiv an den Sitzungen der Interparlamentarischen Union teilgenommen und diese Kapazität genutzt, um die Positionen Irans zum Ausdruck zu bringen."

Täuschung & Irreführung der Hayat Tahrir al-Sham Terroristen

Er betonte: "Bezüglich des unterschiedlichen Verhaltens terroristischer Gruppen in Syrien im Vergleich zu früheren Jahren muss gesagt werden, dass die Hayat Tahrir al-Sham auf der UN-Liste der Terrororganisationen steht. Ihre Gewalt ist nicht geringer als zuvor. Vielleicht wurde ihnen diesmal die Bedeutung von Kameras und Medien eingeschärft, aber es besteht kein Zweifel an ihrer grundsätzlichen Verhaltens- und Denkweise, die auf der Verurteilung anderer und Gewaltbereitschaft basiert."

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: "Bei den Treffen mit den großen Ajatollahs zeigte sich, dass sie alle Bedenken bezüglich regionaler Themen und der Notwendigkeit einer entschiedenen Unterstützung des Widerstands und der Bekämpfung des Terrorismus hatten. Dies wurde von ihnen betont und wird natürlich auch von uns unterstrichen."

Baghaei sagte: "Die Entwicklungen in Syrien sind sehr komplex, und angesichts der Langwierigkeit der syrischen Krise ist es natürlich, dass auch die Akteure vielfältig sind. Das zionistische Regime hat in den letzten 14 Monaten seine Angriffe auf Syrien verstärkt, um die Fähigkeiten und Ausrüstung Syriens zu schwächen. Der Völkermord in Gaza und die Aggressionen im Libanon haben den Boden für terroristische Gruppen in verschiedenen Teilen Syriens bereitet. Die Geschichte der Hayat Tahrir al-Sham zeigt, dass das zionistische Regime diese Terroristen unterstützt hat, um Syrien und den Widerstand zu schwächen und Zwietracht und Aufruhr zwischen islamischen Ländern zu säen. Diesmal sind sich die Länder der Region jedoch dieser Tatsache bewusst."

Er fuhr fort: "Wenn Sie Spuren von Terrorismus in einem Land sehen, ist es nicht weit hergeholt, dass terroristische Gruppen irgendwann, wenn sie die Bedingungen für günstig halten, ihre Übeltaten wieder aufnehmen. Es war klar, dass sie angesichts der Entwicklungen der letzten 13 Monate die Gelegenheit als günstig ansahen, ihre Aktivitäten fortzusetzen."

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: "Das zeitliche Zusammentreffen der jüngsten Entwicklungen in Syrien mit dem Waffenstillstand im Libanon und den jüngsten Äußerungen amerikanischer Beamter in dieser Hinsicht deutet auf eine Art Koordination und Zusammenarbeit zwischen Terroristen, den USA und dem zionistischen Regime hin."

Irans Präsenz in Syrien erfolgte auf Ersuchen dieses Landes

Baghaei sagte: "Das Recht auf Verteidigung ist ein inhärentes Recht, und die Islamische Republik Iran bittet niemanden um Erlaubnis, ihre territoriale Integrität und nationale Souveränität zu verteidigen. Wir führen Dialoge mit Ländern, zu denen wir diplomatische Beziehungen haben und von denen wir Forderungen haben oder die Diskussionspunkte mit uns haben. Dies gilt auch für das Genfer Treffen und ist auf der Grundlage von Würde, Weisheit und Zweckmäßigkeit akzeptiert."

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: "Wir haben seit Jahren, seit das syrische Volk mit der Gefahr des Terrorismus konfrontiert wurde, auf offizielle Einladung der syrischen Regierung geholfen. Unsere militärischen Berater waren und sind dort präsent. Kürzlich haben wir auch einen großen General in Syrien für den Weg der Stabilität und Sicherheit in Syrien und der Region geopfert. Daher ist Irans Präsenz in Syrien nicht neu, sie basiert auf Syriens Wunsch und Meinung und dauert weiterhin an."

Er fuhr fort: "Diese Runde diplomatischer Aktivitäten konzentriert sich auf die Entwicklungen in Syrien. Wir beabsichtigen, mit den Ländern der Region über die Gefahren der Reaktivierung des Terrorismus in Syrien und dessen negative Auswirkungen in der Region zu diskutieren. Über das nächste Ziel des Außenministers werden wir in Zukunft informieren."

Der Sprecher des Außenministeriums betonte: "Diese Runde von Gesprächen des Außenministers wird sowohl mit den Garantieländern des Astana-Prozesses als auch mit den regionalen Ländern fortgesetzt. Das zionistische Regime hat sich an keine Vereinbarung gehalten und ist nicht vertrauenswürdig. In Bezug auf Gaza sind wir leider mit einem anhaltenden Völkermord konfrontiert, und die Intensität des Tötens geht wie zuvor weiter. Zusätzlich dazu kommen noch der Mangel an medizinischer Versorgung, Medikamenten und Hunger hinzu."

Baghaei erklärte, dass die moralische und rechtliche Pflicht aller Länder es erfordert, ihre Bemühungen zu verdoppeln, um die Verbrechen des zionistischen Regimes zu stoppen. Er fügte hinzu: "Wir haben auf globaler Ebene und unter Nutzung der Kapazitäten internationaler Foren daran gearbeitet, das Leid und den Schmerz unserer chemischen Kriegsopfer aus der Zeit des Heiligen Verteidigungskrieges, die Opfer des Einsatzes chemischer Waffen wurden, zu erklären."

Er sagte: "Deutschland war einer der Hauptlieferanten chemischer Waffen an den Irak während des Krieges. Wir haben in dieser Hinsicht ernsthafte und umfangreiche Maßnahmen ergriffen und gesagt, dass das Wissen um die Wahrheit eine Voraussetzung für Gerechtigkeit ist. Dies ist ein Prinzip in Menschenrechtsdialogen. Mindestens zweimal, während einer der Sitzungen der Abrüstungskonferenz und in einem Brief, den das deutsche Außenministerium an das iranische Außenministerium schickte, wiesen sie darauf hin, dass in deutschen Gerichten Sitzungen über die Lieferung chemischer Waffen an den Irak während des Krieges gegen Iran abgehalten wurden.

Besuch eines chinesischen Beamten im Iran zur Umsetzung des 25-Jahres-Abkommens

Bezüglich des Besuchs des chinesischen Premierministers in Teheran in der nächsten Woche und Irans Erwartungen an China hinsichtlich der Terrorismusbekämpfung sagte Baghaei: "Es ist die allgemeine Pflicht aller Länder, den Terrorismus zu bekämpfen. Wir glauben, dass alle besorgten Länder Syrien bei der Bekämpfung des Terrorismus jede mögliche Hilfe leisten werden."

Er fügte hinzu: "Zunächst wird die syrische Regierung selbst als Hauptverantwortliche für die Erhaltung des Friedens die Hauptmaßnahmen ergreifen, und die Länder, die als aktive Helfer fungiert haben, werden sicherlich ihrer Verantwortung nachkommen. Was den Besuch des chinesischen Beamten im Iran betrifft, so ist dies eine übliche Angelegenheit. Dieser Besuch findet im Rahmen der Umsetzung der Punkte des strategischen Abkommens zwischen Iran und China statt. Wir hoffen, dass während dieses Besuchs Maßnahmen ergriffen werden, um die Gesamtheit der Vereinbarungen umzusetzen."

Irans Bemühungen, um Spannungen zu vermeiden

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: „Das iranische Atomprogramm ist nicht auf Konfrontation angelegt, sondern wird unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte der nuklearen Nutzung konzipiert und umgesetzt. Daher sollten die jüngsten Maßnahmen im Anschluss an die Resolution des Gouverneursrats aus der Perspektive der Bedürfnisse des Irans in der Nuklearindustrie betrachtet werden. Wir haben nie einen konfrontativen Ansatz verfolgt und immer versucht, Spannungen im Zusammenhang mit unserem Atomprogramm zu vermeiden.

Er fügte hinzu: „Die Geschichte der anderen Seite zeigt, dass sie immer versucht, diesen Prozess zu stören. Die USA sind im Grunde nicht in der Lage, sich zu diesem Thema zu äußern, da es die Hauptursache für die Probleme im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm ist. Es gibt keine Beweise oder Dokumente, die eine Abweichung des iranischen Atomprogramms belegen. Wir betrachten solche Äußerungen der USA und anderer als einen Versuch, den normalen Verlauf des friedlichen iranischen Atomprogramms zu behindern und weisen sie zurück.“

Baghaei betonte: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass die einzige gerechte Lösung für das palästinensische Problem darin besteht, dass alle Palästinenser - Muslime, Christen und Juden - in einem unabhängigen und freien Referendum über ihr eigenes Schicksal entscheiden.“

Überprüfung der Änderung des Sonderbeauftragten des Präsidenten für Afghanistan

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: „Änderungen in diplomatischen Vertretungen eines Landes sind eine übliche und gängige Praxis. In der Regel werden unsere Botschafter und Generalkonsuln nach Abschluss ihrer Amtszeit ausgetauscht. Der Wechsel des Sonderbeauftragten des Präsidenten für Afghanistan wird derzeit geprüft.“

Baghaei sagte weiter: „Die Nutzung des Astana-Prozesses zur Stabilisierung der Lage in Syrien ist ein Thema, das seit Beginn der jüngsten Entwicklungen auf der Tagesordnung steht. Wir haben diesbezüglich auch Gespräche mit Russland und der Türkei geführt.“

Er fügte hinzu: „Es gibt eine Art Einigkeit unter den Ländern der Region, darunter auch dem Irak. Ich denke, wir müssen zu dem Schluss kommen, dass der Kampf gegen den Terrorismus eine gemeinsame Entscheidung und Aktion erfordert. Die Gespräche zwischen dem iranischen Präsidenten und dem irakischen Premierminister sind ebenfalls Teil dieses Ansatzes. Wir möchten auch an General Haj Qassem Soleimani erinnern, dessen Maßnahmen im Kampf gegen den IS sehr nützlich und konstruktiv waren.“

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: „Der Besuch von Herrn Araqchi in einem Restaurant in Syrien sendete verschiedene Signale. Er zeigte, dass Damaskus sicher ist, da der Minister sich an einem öffentlichen Ort aufhielt, an dem auch die syrische Bevölkerung anwesend war.“

Er fügte hinzu: „Die zahlreichen Erklärungen des Astana-Prozesses, insbesondere jene vom 12. und 13. November, zeigen, dass die Bemühungen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien stets auf der Agenda standen. Wir haben ebenfalls versucht, die Beziehungen dieser beiden wichtigen Länder der Region und der islamischen Welt zu verbessern.“

Er betonte: „Der Astana-Prozess ist der einzige wirksame Mechanismus zur Kontrolle und Verwaltung der Lage sowie zur Reduzierung der Spannungen in Syrien und der Region. Auch wenn es einige Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern gibt, teilen alle drei Länder das gemeinsame Ziel, konkrete Schritte zur Stabilisierung der Lage in Syrien zu unternehmen.“

Abschließend wies der Sprecher des Außenministeriums auf Trumps Drohungen bezüglich der Dedu­llarisierung durch die BRICS-Staaten hin und bemerkte: „Natürlich entscheiden die Mitgliedsstaaten internationaler Abkommen basierend auf ihren eigenen Interessen.“